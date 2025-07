Nina dice que malinterpretaron sus dichos: "Pregunten al Gobierno si habrá masacre"

Luego de ser duramente cuestionada, la dirigente de Pan-Bol, Ruth Nina, aseveró que sus dichos fueron tergiversados por los medios de comunicación.

"La prensa debe saber interpretar las palabras de un pueblo que dice que esta vez no va a contar votos y va a contar muertos porque ya ha pasado en la masacre de Potosí", sostuvo Nina.

El fin de semana, durante un ampliado de Evo Pueblo, en Cochabamba, Nina aseveró que el día de las elecciones presidenciales, el Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contarán muertos y no así votos, esto con relación a la inhabilitación de Evo Morales.

Nina mencionó este lunes que en las elecciones podría haber una masacre luego de que los campesinos no decidan votar en las elecciones presidenciales.

"Toda nuestra gente se está preparando para evidenciar mediante las redes cómo nos van a matar, entonces, pregunten al Gobierno si va a haber masacre, pregunten al TSE", dijo.

Además, mencionó que se contarán muertos, al hacer alusión de "los muertos políticos" que no votarán.

"También van a contar muertos porque Pan Bol tiene 120.000 militantes políticamente muertos. De los que somos políticamente muertos (...) Ruth Nina no debe nada a nadie, no me he cargado muertos", expuso.