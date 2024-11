Gobierno descarta uso de armas en desbloqueo y asegura que en los próximos días se "liberará" a Cochabamba

El ministro del Castillo, Eduardo del Castillo, aseveró que durante los desbloqueos, el contingente policial y militar no usó arma letal alguna y descartó que haya víctimas fatales como denunciaron los bloqueadores.



"Tenemos filmaciones de que ningún solo elemento de la Policía Boliviana ha salido con armamento letal dentro de los módulos o estaciones policiales del territorio, porque somos un gobierno comprometido con la vida", sostuvo el ministro.



La mañana de este domingo, el expresidente Evo Morales denunció que en la represión policial se usó armas contra los bloqueadores. Asimismo, según RKC, los movilizados aseguraron que había personas heridas de bala e incluso, que había desaparecidos.



"No hay una sola imagen en el que se vea a un efectivo de la Policía boliviana disparando un arma letal en contra de la vida e integridad de los ciudadanos", reiteró Del Castillo.



La autoridad anunció que en los próximos días, con las fuerzas del Estado, se logrará liberar a Cochabamba, que se encuentra aislada por los 21 días de bloqueo. "La guerra no ha terminado contra la impunidad, aún no hemos logrado vencer estos intentos de no generar justicia para las niñas víctimas de violación, vamos a continuar nuestro trabajo y vamos a lograr en los próximos días a liberar a Cochabamba, ya no solo al occidente, sino al oriente", dijo.







El ministro reportó 15 puntos de bloqueo en el país. Ahora se desplegó un contingente policial en la carretera que conecta a los valles con el occidente para evitar nuevos bloqueos.