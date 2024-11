Del Castillo dice que no hay muertos por los desbloqueos y que el Gobierno dialogará solo sobre temas de su competencia

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, aseguró que no existe ni un solo muerto a consecuencia de los operativos de desbloqueo, con lo que desmintió al dirigente afín a Evo Morales, Humberto Claros. Además, alertó que evistas usan esa estrategia para generar un sentimiento de odio contra las fuerzas del orden.

Del Castillo aseguró también que no dialogarán con "delincuentes" y ratificó que de haber conversaciones el Gobierno sólo hablará de situaciones que son competencia del Órgano Ejecutivo.

"Nosotros no vamos a dialogar con delincuentes, nosotros no vamos a dialogar buscando la impunidad. Si quieren dialogar sólo son sobre competencias del Órgano Ejecutivo", dijo Del Castillo en conferencia de prensa.

El Ministro acusó a Evo Morales de seguir incentivando los bloqueos, pese a que públicamente ha pedido levantar la medida de presión.

"Siguen sacando recursos económicos, que en este momento no se ha logrado determinar cuál es el origen de esta cuantiosa cantidad de recursos económicos, con la única finalidad de atentar en contra de los miembros de la Policía boliviana. Y eso no va a seguir sucediendo en nuestro país, no vamos a permitir que secuestren policías y que busquen quedar en la impunidad", sostuvo.

El titular de Gobierno ratificó que no existen muertos por los debloqueos.

"No hay ni un solo muerto en estos conflictos, ni por parte de la Policía Boliviana, ni por parte de las otras personas (movilizadas). Es un conflicto que ha sido ejecutado y resuelto de manera eficaz, eficiente y prolija", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

En las últimas horas, se difundió un video del dirigente evista Humberto Claros quien señaló que presuntamente existirían "cuatro decesos", además de heridos que la Defensoría del Pueblo no se "anima a oficializar".

Ante esta situación, el titular de Gobierno remarcó que la Policía no utilizó armas letales para resolver el conflicto como otros gobiernos lo hacían y que se tienen videos que demuestran cómo fueron las operaciones, que podrían ser presentadas, en caso de ser necesario, a organismos internacionales.

"Desmentimos todas esas teorías conspiranóicas que están difundiendo el señor Morales y sus fanáticos para tratar de generar un sentimiento de odio en contra de la Policía (...). Se ha cumplido todos y cada uno de los procedimientos y ni siquiera han enviado (a los efectivos) sus armas reglamentarias a las zonas de conflicto, tenemos todo eso filmado", explicó Del Castillo.