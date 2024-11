Obispos: “No se puede construir una patria sobre la mentira y la violencia”

“¿Es lícito moralmente el bloqueo que no tiene en cuenta el bien común como instrumento de reivindicación? Me parece que no es lícito, porque las reivindicaciones de uno o de un grupo, por justas que puedan ser, no se pueden lograr perjudicando a todos”.



Con esta declaración, sobre los últimos conflictos sucedidos en Bolivia, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, cerró ayer, en Cochabamba, la CXV Asamblea de Obispos de Bolivia.



Entre tanto, el obispo Giovani Arana, al inicio de su lectura de cierre, dijo que la Iglesia “es una comunidad de esperanza, porque se confía en la promesa de Cristo que alienta a cambiar con un corazón limpio y generoso nuestra realidad”.



“Esperanza que deseamos para Bolivia, en estos momento de dificultades que nos afectan y que contemplamos a nivel mundial, en el deterioro de la convivencia humana de la democracia, en el aumento de la violencia y crisis medioambiental”, expresó.

Crisis



Arana, tomando las palabras del papa Francisco, en su Encíclica Dilexit Nos, hizo la pregunta más decisiva: ¿tengo corazón?



“¿Tienen corazón los que provocan destrucción, quemando la naturaleza, amparados en la más desvergonzada impunidad, o los que se benefician del sufrimiento de los demás o de este país.



Tienen corazón los que se benefician del hundimiento económico que sufrimos, o los que bloquean los caminos, sin sentir ni un poco de compasión, viendo cómo lloran nuestros campesinos, empresarios, los productores, los transportistas y el pueblo en general?”



Esta reflexión la hizo en referencia a los 24 días de bloqueo de caminos que llevó a cabo el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), en defensa de la candidatura de su líder Evo Morales, que, entre otras cosas, exigía que se anulen los procesos que pesan en su contra.



El obispo Arana hizo hincapié en que no se puede construir una patria sobre la mentira, la violencia, el odio y la muerte. “Estamos viviendo una fuerte crisis económica, muchos hermanos bolivianos están sufriendo y, además, hay quienes se ponen a bloquear buscando sólo intereses particulares y de poder. ¿Tienen corazón bueno los que bloquean estos días sin tener en cuenta el bien de los demás hermanos?”, cuestionó.

Posición de la Iglesia católica



El presidente de la CEB, Aurelio Pesoa, dijo que “el diálogo es el camino” para evitar que se repitan nuevos conflictos sociales y que “es un solo partido (el MAS) el que tiene problemas (y) no es el pueblo boliviano como tal”.



Pesoa se refirió al reciente bloqueo de caminos de 24 días que realizaron los seguidores de Evo Morales para pedir la suspensión de los procesos por estupro y trata de personas que pesan en su contra y que consideran son parte de una “persecución política”.