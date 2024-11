TSE aún no recibió notificación del TCP sobre validación del congreso del MAS arcista

Hasta el mediodía de este jueves, dos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportaron que aún no fueron notificados con sentencia constitucional 0776/2024-S4, con la que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) valida el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) arcista que se realizó en mayo en la ciudad de El Alto y donde se eligió a una nueva dirigencia.



El primero de estos vocales fue Francisco Vargas, quien manifestó que no conoce sobre una notificación o si existe tal sentencia. "No hemos conocido el fallo del Tribunal Constitucional, entonces yo en este momento no podría pronunciarme de algo que desconozco", señaló.



Por su parte, el vocal Gusta Ávila apuntó que el TCP tiene que notificar al TSE y a partir de esto habrá un pronunciamiento, previa consideración y análisis en sala plena del ente electoral, acotando que aún no recibieron tal notificación.



"Se tienen como válidos todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP llevado adelante en El Alto, departamento de La Paz, del 3 al 5 de mayo de 2024, convocado por las organizaciones fundadoras ahora accionantes; así como, las determinaciones asumidas en éste", refiere el segundo punto del Por Tanto de la sentencia del TCP.



En ese congreso arcista, el dirigente Grover García juró el 5 de mayo de este año como nuevo presidente de la Dirección Nacional del MAS - IPSP, en lugar de Evo Morales, quien no acudió a este encuentro.



Mientras que Morales desconoció este congreso y exigía el reconocimiento del desarrollado en Lauca Ñ, donde fue reelección como jefes del partido y declarado candidato único para las elecciones judiciales.