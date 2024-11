Gobierno intensifica búsqueda de Quintana y Santos por bloqueos

La Dirección Distrital de Migración en Santa Cruz intensificó los controles en los puntos fronterizos, en cumplimiento de una alerta migratoria contra el exministro de Gobierno Juan Ramón Quintana y Ponciano Santos activada en el marco de la denuncia por los delitos terrorismo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir, durante los 24 días de bloqueo en el país.

“Si estos ciudadanos se aproximan a algún punto de frontera con sus documentos, salta la alerta y establece que se llame a las autoridades correspondientes para que puedan ser aprehendidos y prestar su declaración”, explicó el director distrital de Migración de Santa Cruz, Luis Felipe Oliva.

Ambas alertas fueron emitidas a requerimiento fiscal, con el objetivo de que respondan ante la justicia por la comisión de delitos durante los 24 días del bloqueo.

Allanamientos

Además, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dijo que el Ministerio Público está atento a cualquier requerimiento de allanamiento de la Policía con el objetivo de coadyuvar en la aprehensión de Quintana y Santos.

“La Policía está realizando toda la diligencia necesaria, además que es su labor el ejecutar cualquier mandamiento de aprehensión emanado de una resolución fiscal. Nosotros vamos a estar atentos para cualquier solicitud de allanamiento que se pueda realizar y sea cooperación del Ministerio Público para ejecutar toda orden de aprehensión”, dijo.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, respondió ayer al exministro Juan Ramón Quintana, quien el pasado domingo, a través de un video, emitió un mensaje desde la clandestinidad tras conocer que existe una orden de aprehensión en su contra.

“Acá no se está cazando a nadie; lo que se está pidiendo es que se responda ante la justicia cuando existen vulneraciones o se van afectado determinados intereses de la población”, dijo Alcón.

En el marco de las investigaciones por terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir y otros delitos, también están investigados los dirigentes evistas, Humberto Claros y Ramiro Cucho, quienes ya tienen detención preventiva por cinco meses.

En tanto, un grupo evistas exigió ayer en puertas de la Defensoría del Pueblo la liberación de más de un centenar de detenidos por acusaciones de terrorismo y alzamiento armado.

Quintana reaparece a través de un video

“No voy a ser un objetivo fácil para que intenten matarme, como lo hicieron con el compañero Evo Morales. No me pondré en la mira telescópica de quienes buscan acallar las voces críticas. No lo haré por responsabilidad con mi familia.

No le tengamos miedo al cerco mediático. No le tengamos terror a la impostura del poder arcista. No hay poder abusivo que dure cien años; el pueblo es más fuerte que todas las fuerzas ilegales arbitrarias y antidemocráticas del poder y del abuso del poder”, afirma Quintana.