La niña Camila iba a graduarse de kínder, pero murió en la mazamorra

Camila tenía tan solo 5 años, había culminado el kínder y todo estaba listo para festejarla. Sin embargo, la sonrisa de la pequeña fue apagada tras la mazamorra en Bajo Llojeta, La Paz, tras una intensa lluvia.



"Mi hija era la última, la más querida, la más consentida, la más alegre, ya estaba todo listo para su graduación, tenía su indumentaria", relató Grover Mendoza, padre de la niña a Bolivisión.



La familia de Camila no vive en Bajo Llojeta, pero sus padres decidieron acudir al lugar a visitar a una de las tías. Durante el desastre, Camila estaba tomada de la mano de uno de sus primos, pero la caída de una piedra causó su separación.



"Quién vive aquí es mi hermana menor, mi hermana vino de visita con mis tres sobrinos (...) uno de mis sobrinos mayores alcanzó a sacarle a su hermanita Mily y Jerusalén, pero fue tanta la fuerza de la mazamorra que lo único que dice es que estaba en sus manos, estaba para sacarle, pese a que él estaba comiendo lodo (...) vino una piedra tan fuerte que le hizo soltar a Camila y ya no pudo sacarle a Camila", relató Susana Montaño, la tía de la niña, a Urgente.bo.



El padre contó que la madre de Camila y su hermana fueron arrastradas al menos por una cuadra. "En el hospital me han dicho que no le pueden suturar porque no hay piel", relató el esposo, quien no se encontraba en el lugar el día de la tragedia.



Camila será velada en una sede social y aún se desconoce dónde será enterrada. El cuerpo de la pequeña fue rescatado la madrugada del lunes, tras una intensa búsqueda.