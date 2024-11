El restaurante paceño Gustu alcanza el puesto 38 entre los mejores 50 de Latinoamérica

El restaurante paceño Gustu ocupa nuevamente la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, un puesto al que accede por séptima vez, en esta ocasión en el puesto 38, mientras que Ancestral (63) y Phayawi (69), también de La Paz, están entre los 100 más importantes de la región.



El reconocimiento se anunció en la gala del Latin America's 50 Best Restaurants List efectuada la noche de este martes en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, en la que participaron los más destacados chefs y especialistas en gastronomía del mundo.



La gerenta general de Gustu, Sumaya Prado, consideró que la nominación permite mostrar la diversidad de productos de Bolivia caracterizada por su "riqueza cultural, diversidad biológica y enorme patrimonio alimentario de los diferentes pisos ecológicos".



"Este es un reconocimiento, no a un equipo, no a un restaurante, es un reconocimiento a todo el valor que tiene la gastronomía boliviana y su potencial para impulsar el progreso sostenible del país", agregó.



En el evento se destacó que Gustu "sigue siendo un líder en el desarrollo culinario del país".



Jairo Michel, uno de los dos jefes de cocina en Gustu, destacó que el restaurante trabaja "con insumos de los valles, los llanos, el chaco, la Amazonía y el altiplano", por lo que busca ser un reflejo de la diversidad de la cocina boliviana.



La característica principal del restaurante situado en La Paz se enmarca en la promoción de productos nativos, el protagonismo que otorga a los productores y la promoción de los talentos gastronómicos locales para captar la atención internacional respecto a las costumbres del país.



Gustu, del empresario danés Claus Meyer, fue fundado en 2013 e ingresó en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica en 2014, 2015, 2016, 2022, 2023 y 2024.



Asimismo, en la gala fue galardonada la cocinera boliviana Marsia Taha como la Mejor Chef Femenina de América Latina en 2024, quien fue parte hasta hace poco, por casi una década, de la cocina de Gustu.



Taha dijo en una reciente entrevista mencionó que el premio que obtuvo "es un reconocimiento a la gastronomía en Bolivia" puesto que "tiene un valor agregado" porque contiene "productos únicos" como algunos insectos, carne de lagarto y las hojas de coca, que forman parte de su propuesta culinaria.



La chef boliviana fue reconocida en los premios de 2021 como 'chef revelación'.



El primer puesto de los 50 mejores restaurantes de América Latina en esta versión fue para Don Julio, de Buenos Aires, mientras que el segundo sitial fue para el peruano Maido que en la versión anterior fue el primero.