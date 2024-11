Gobierno señala que cumplirá con "celeridad" la extradición de Dávila

El Gobierno ejecutará la orden de extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, con la mayor celeridad posible, porque el país "no es un refugio de narcotraficantes", aseguró este jueves el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó en Sal Plena la extradición de Dávila a solicitud de EEUU, por su presunta vinculación al narcotráfico.

Ríos indicó a la red Unitel que hasta que no reciban la notificación “no podría mencionar un periodo de tiempo, sin embargo, sí, se lo va a hacer con toda la rapidez y la oportunidad posible considerando de que es importante brindar un mensaje no sólo al país sino también al mundo entero que Bolivia no es refugio de narcotraficantes”.

La defensa de Dávila tampoco fue notificada, pero se espera que esto se concretice los próximos días.

Para Ríos, las personas que son identificadas cometiendo delitos en estos países, "o en otros países, van a ser enviados a estos para que respondan ante la Justicia por los delitos que se los acusan”.

El Viceministro explicó que, según las investigaciones, se presume que Dávila colaboraba con una organización que refinaba cocaína en Bolivia, producida en países vecinos, que luego se exportaba a varios destinos, uno de estos es Estados Unidos.

Explicó que “según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia se ha identificado justamente una organización de narcotráfico que operaba en el país y se lo vinculó también con uno de los capos de narcotráfico de la región”.

“Su prioridad era la exportación de cocaína, aunque también traficaban otro tipo de sustancias con destino a Estados Unidos y además están también relacionados al tráfico de armas”, dijo.

“Estos elementos, sin duda alguna, deben estar incorporados dentro de lo que es la resolución de autorización del TSJ, que una vez que podamos conocer con mayor detalle el contenido de la misma, vamos a poder profundizar en estas consultas”, afirmó.