Manfred presenta firmas al TSE y promete sacar a Bolivia de la crisis

El alcalde Manfred Reyes Villa, presentó hoy 108 mil firmas para la conformación de su agrupación ciudadana a nivel nacional Súmate APB, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz.

“Hemos logrado en tiempo récord más de 108 mil firmas y eso nos ha mostrado una señal del pueblo boliviano que está cansado, está sufriendo, está en crisis, lo vamos a sacar de esa crisis porque sabemos hacer gestión”, dijo a los medios de comunicación.



Para resolver la actual crisis económica, prometió, en caso de ganar las elecciones, hacer un gran pacto fiscal, potenciar las provincias con vocaciones productivas, gobernar con orden y autoridad contra los que quieren parar o "incendiar" el país.



"Vamos a hacer otro tipo de modelo para Bolivia que nos lleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes y elevar el índice de desarrollo humano. Vamos a vivir mejor, acuérdense. Lo que les dije a los cochabambinos cuando estaban en crisis, ahora le digo a los bolivianos con mayor fuerza", sostuvo el aspirante a la silla presidencial.

La semana pasada Reyes Villa invitó a militantes de otros partidos a sumarse a su proyecto. “A mí no me interesa si fueron del MIR, de ADN, del MAS, de cualquier partido, me interesa que sean bolivianos, porque ahora es el momento de Bolivia, es el momento de servir a la patria, tenemos que trabajar todos juntos por la unidad, voy a seguir buscando la unidad en la diversidad del país con inclusión ya no hay exclusión”, dijo.