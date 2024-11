Proclaman en El Alto a Manfred como candidato presidencial

Militantes y varios sectores sociales de la ciudad de El Alto proclamaron ayer como candidato presidencial a Manfred Reyes Villa, con miras a las elecciones generales del 2025.

Reyes Villa invitó a militantes de otros partidos a sumarse a su proyecto. “A mí no me interesa si fueron del MIR, de ADN, del MAS, de cualquier partido, me interesa que sean bolivianos, porque ahora es el momento de Bolivia, es el momento de servir a la patria, tenemos que trabajar todos juntos por la unidad, voy a seguir buscando la unidad en la diversidad del país con inclusión ya no hay exclusión”, dijo.

El alcalde de Cochabamba anunció que su agrupación alcanzó las firmas para convertirse en un partido nacional. “Nos han dado cuatro meses para llenar más de 100 mil firmas, 105 mil firmas. En menos de dos meses ya tenemos las 106 mil firmas, ya vamos a venir la próxima semana para presentar nuestro partido” destacó.

Rodeado de una caravana de colores púrpura y rojo, el alcalde de Cochabamba y líder de la agrupación Súmate, Manfred Reyes Villa, recorrió la mañana de este sábado la Ceja de El Alto. Durante su visita a la urbe, el político explicó que su frente ya cuenta con 106 mil firmas que era el monto solicitado para que su frente político se convierta en un partido de alcance nacional.

Consultado sobre si realizará alianzas, el político indicó que la única alianza que busca es “con el pueblo”. Alegó que otras agrupaciones que piden alianzas buscan “cuotear” instituciones. “Les dije no, porque cuando te alías así con líderes, no te vas a aliar por simple gusto, ellos quieren poder”, acotó.

A su arribo a El Alto, Reyes Villa agradeció todo el apoyo que recibió de la población.