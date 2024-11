Manfred entrega firmas al TSE para personería de su partido

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerca de 108 mil firmas para que su organización política Autonomía Para Bolivia (APB) - Súmate obtenga la personería jurídica con carácter nacional y pueda participar en las elecciones generales de 2025.



Momentos después de formalizar el trámite ante el TSE, el burgomaestre dijo estar convencido de que la alianza política que lidera es la nueva alternativa que “necesita el país” para darle soluciones a la actual crisis económica.



“El pueblo boliviano está sufriendo por la crisis y nosotros lo vamos a sacar porque sabemos hacer gestión, como yo he dicho, tenemos una certificación de gestión que está demostrada con testimonios de cochabambinos; lo vamos a lograr con Bolivia”, aseguró.



Reyes Villa todavía no confirmó una eventual candidatura a las elecciones generales, ya que primero dijo que aguardará que se concluyan los trámites ante el TSE para concretar su postulación.



“Hoy ya no estamos para hacer un laboratorio de experimentos en el país, hoy tenemos que actuar con gente, no teórica, sino gente que haya tenido resultados”, añadió.



Consultado sobre posibles alianzas de cara a los comicios, dijo estar abierto a unirse con líderes emergentes, pero no con las figuras políticas tradicionales.



Remarcó que él es un político con “experiencia certificada” y que el testimonio es la actual imagen de la ciudad de Cochabamba. “Sabemos hacer gestión, Bolivia no está más para hacer experimentos. Tenemos que lograr un cambio fundamental para Bolivia en esta época tan difícil”, sostuvo.



Aseguró que logrará un cambio “para una Bolivia mejor, con esperanza, con economía y que evite que la gente se vaya del país”.



“Aquí tenemos que poner orden, no nos va a temblar la mano para parar a aquellos que quieren incendiar el país, aquí va a haber orden, democracia”, sostuvo.