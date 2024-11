Renales alistan huelga de hambre por falta de medicinas

Debido a la falta de medicamentos y el incremento de precios, los enfermos renales alistan una huelga de hambre en la ciudad de La Paz, como una medida de protesta por la falta de atención del Ministerio de Salud.



“Estamos yendo a la cuidad de La Paz para hablar con el presidente (Luis Arce) y entregarle toda la documentación que tenemos. Se mostrará que no han hecho caso a nuestras solicitudes y no han hecho caso a nada. Nosotros, llegando a La Paz, nos declaramos en huelga de hambre”, informó el presidente de la Asociación de los Enfermos Renales, José Alcocer.



La escasez de dólares en el país afectó la importación de medicamentos. Desde febrero de este año, la Asociación de Farmacias y Representantes (Asofar) indicaron que tienen dificultades para pagar a los proveedores debido a esa situación.



El dirigente afirmó que el Sistema Único de Salud (SUS) se encarga de la entrega de los medicamentos que requieren, pero desde hace al menos tres meses se suspendió el suministro de algunos fármacos.



En ese sentido, dijo que deben comprar aquellos que en el seguro no les entrega, pero en muchos casos no los pueden adquirir porque los precios se incrementaron en más del 70 por ciento. Por ejemplo, la heparina (anticoagulante), que antes costaba 30 bolivianos, ahora se cotiza hasta en 75 bolivianos.



“Apenas se están consiguiendo los medicamentos, algunos compañeros ya no cuentan con estos medicamentos y esa es nuestra preocupación. No podemos seguir con esta situación porque está en riesgo la vida de los compañeros”, manifestó el dirigente.



Se tiene previsto que una delegación de representantes de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí instalará la medida de protesta el lunes en la sede de gobierno.



Afirmó que se quedarán en la ciudad de La Paz hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades.