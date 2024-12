Viceministro afirma que se esperará el momento preciso para ejecutar la orden de aprehensión contra Evo

El Gobierno nacional, a través del viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que Evo Morales cumple un arresto "en su propio territorio", en referencia a que no sale del Trópico de Cochabamba desde hace varias semanas, y avisó que se esperará el momento preciso para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

"Hay que esperar el momento preciso, lo dijo el Ministro de Gobierno hace unos días, que se va a actuar y se cumplirá la orden de aprehensión, pero sin poner en riesgo la vida de los inocentes", afirmó.

Morales fue imputado formalmente por la Fiscalía Departamental de Tarija por el delito de trata y tráfico de personas con agravante por haber mantenido una relación y haber embarazado a una menor de edad años atrás.

Además, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reveló que existe una orden de aprehensión contra Morales, misma que, dijo, no puede ser ejecutada debido a una red de protección que se activó de parte del evismo en el Trópico para evitar la captura de si líder.

Al respecto, precisamente, Torrico denunció que en el Trópico hay gente armada para evitar la aprehensión de Morales y afirmó que actuar sin medir las consecuencias puede derivar en la pérdida de vidas humanas.

"Está guardando una detención preventiva en su lugar (...) Se confirma que se siente culpable y que no se va a presentar a declarar, va a irrespetar la ley nuevamente y así todavía quiere ser candidato, para que vean las contradicciones en las que entra el expresidente", afirmó.

Entretanto, en los últimos días Morales confirmó que sus seguidores activaron una red de protección para evitar a su aprehensión y agradeció el actuar de los suyos.

"No pueden hacer rendir al trópico, no pueden derrotarnos; intentan matarnos, detenernos con tantas mentiras", aseguró en el encuentro a tiempo de señalar que no será en vano el despliegue organizado.

Sus principales dirigentes ya advirtieron que Morales tiene una "protección de élite" y avisaron que para aprehenderlo el Gobierno deberá hacer "correr sangre" en el Trópico.