Presidente reitera que denuncias contra Evo eran un "secreto a voces" y deja el caso a la justicia

El presidente Luis Arce afirmó este lunes que las denuncias de presunto estupro contra el expresidente Evo Morales "eran un secreto a voces" ya que, durante las campañas electorales" , la gente lo gritaba, pero señaló que ese tema debe ser resuelto por la justicia.

"Por supuesto que era un secreto a voces. Yo estaba en campaña en 2020 e iba a los barrios y me gritaba mucha gente, y me gritaban pedófilo y todos sabíamos que no era por mi, yo no tengo ningún antecedente de eso en mi vida. A mi me gritaban pedófilo en la campaña. ¿Acaso no era un secreto a voces? Por que me identificaban a mi con Evo Morales. Luis Arce representaba a Evo en la campaña de 2020. En la de 2019 también nos tocó hacerla, también me gritaban", dijo Arce en un encuentro con los periodistas en la Casa Grande del Pueblo.

Ayer, en el medio mexicano La Jornada, Arce señaló que las denuncias de estupro contra Morales "eran un secreto a voces" y que "todos lo sabían" y cuestionó que no se haya hecho anda al respecto "vaya uno a saber por qué".E

ste lunes, Arce fue consultado por la prensa y reiteró que "¿Era o no un secreto a voces? Si nos gritaban a nosotros la gente percibía que era así, eso desencadenó, a mi me decían eso en al campaña".

Afirmó que ahora la justicia está a cargo de ese asunto y que no se trata de un tema político.

"Por eso la posición es clara, la revolución democrática es una revolución que debe preservar la ética y la moral, no puede haber revolución sin ética y moral. Por eso somos claros, es un tema netamente judicial, no es un tema político", dijo.