Del Castillo pide "no desesperar" y afirma que se cumplirá la orden de aprehensión de Evo

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó este jueves que la “Policía Boliviana está elaborando un plan de operaciones de manera milimétrica” para cumplir la ordend e aprehensión del expresidente Evo Morales.

“Nunca la Policía Boliviana o mi persona ha dejado de dar cumplimiento a lo que determina la justicia ni el Ministerio Público. Toda acción que vaya a realizar la Policía siempre será precautelando la vida y la integridad del pueblo”, explicó.

“En este caso no vamos caer en provocaciones de muertos o heridos; lo que vamos a hacer es una operación cuidando milimétricamente cada detalle para dar cumplimiento a lo que vaya a determinar la Justicia (tras la audiencia del 14 de enero). No nos desesperemos, siempre hemos dado cumplimiento a lo que determina la justicia boliviana y en este caso no va a ser la excepción”, dijo el Ministro de Gobierno.

También insistió en que el expresidente “soberbio y agresor” siempre busca “victimizarse y crecer mediante la convulsión y la confrontación”.

Pero “no vamos a caer en este tipo de provocaciones (…). Vamos a esperar lo que determine la justicia, seguramente lo van a declarar rebelde (en la audiencia), el proceso penal va a continuar”, dijo.

El expresidente Evo Morales cuenta con una orden de aprehensión emitida desde el 16 de octubre de 2024, aunque la Fiscalía recién reveló dicha medida, al menos de conocimiento público, dos meses después, es decir, el 16 de diciembre.

Esta orden de aprehensión de Morales fue emitida por la investigación abierta en su contra en la Fiscalía de Tarija porque, supuestamente, embarazó a una menor de edad cuando era presidente del Estado.

Pero Morales todavía no fue capturado y sigue desarrollando sus actividades políticas en el Trópico de Cochabamba, encubierto por una gran cantidad de sus seguidores.

La Fiscalía ya emitió la imputación formal en contra del exmandatario y otra persona involucrada en el caso por el delito de trata y tráfico de personas, y su audiencia de medidas cautelares fue fijada para este 14 de enero, a las 09:30, en Tarija.