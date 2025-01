Morales no irá a la audiencia cautelar y evistas enfrentan a la Policía en La Paz

Mientras la defensa del expresidente Evo Morales ratificó que el expresidente no asistirá a la audiencia programada para hoy en Tarija, ayer policías gasificaron a los evistas que intentaron ingresar a la plaza Murillo tras una marcha de tres días desde Patacamaya a la ciudad de La Paz.

Se reportó dos marchistas detenidos y periodistas agredidos con petardos.

Con la decisión de no presentarse ante el juez cautelar Morales se expone a ser declarado en rebeldía y tendría además un segundo mandamiento de aprehensión, según la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

Enfrentamientos

Tras enfrentarse con la Policía, el sector evista que llegó a La Paz desde Patacamaya decidió realizar una vigilia en inmediaciones de la plaza Murillo hasta que sus demandas sean atendidas por el Gobierno. A su llegada a la plaza Murillo, resguardada por patrullas antimotines de la Policía, los evistas rechazaron entregar su pliego a una funcionaria del Ministerio de la Presidencia porque querían ingresar a la Casa Grande del Pueblo.

Ante la negativa de los agentes, los marchistas presionaron y atacaron con petardos y chicotes, y los policías respondieron con gases lacrimógenos, generando un enfrentamiento con saldo de heridos y detenidos.

Según el Enrique Mamani, dirigente de la Federación de Trabajadores Interculturales del ala evista, la vigilia se instalará de forma permanente. Calificaron al presidente Luis Arce como un “traidor incapaz”.

Ausencia

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, argumentó que su defendido no asistirá a la audiencia porque no fue notificado.

“No ha sido notificado (Evo) Morales y mañana (martes) no puede asistir a un acto en el que no lo han notificado, no puede plantear medidas de defensa como incidentes y excepciones o la nulidad de todo lo obrado”, anunció Chávez en conferencia de prensa.

La fiscal Gutiérrez aseguró que se solicitará la detención preventiva del exmandatario y podrá ser declarado en rebeldía.

La audiencia del exmandatario, además de la madre de la presunta víctima, se tiene previsto que comience hoy a las 09:30 en un juzgado de Tarija. El caso que se investiga es por el delito de estupro y trata de personas.

Disparan a policías y dos turistas

Tres policías y dos turistas resultaron heridos ayer tras una emboscada por parte de sectores evistas que marchaban rumbo a La Paz, según denunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “No solamente ha quedado en un atentado en contra de la vida de los policías, sino que también han realizado al menos 10 disparos a dos flotas que procedían a trasladar turistas desde la región de Uyuni hacia el departamento de Oruro”, detalló Del Castillo.

Los heridos son atendidos en diferentes hospitales.