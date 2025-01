Mesa afirma que no será candidato en las elecciones presidenciales

El líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa informó este viernes que no se presentará como candidato a la Presidencia en las elecciones generales de 2025.

"Quiero comunicar que he decido no presentarme como candidato a la Presidencia del Estado, lo hago con plena convicción, no es el rol que hoy me toca", dijo Mesa en un video colgado en sus redes sociales.

Afirmó que "hay momentos en la vida en que uno debe mirar atrás y mirar el horizonte" y que "nos toca a todos un reto significativo este 2025, construir una Bolivia mejor y transformada para un nuevo momento histórico".

Sin embargo, aclaróq ue continuará su rol de líder de CC mientras dure la gestión legislativa.

Mesa deseó lo mejor al bloque de oposición que conformaron junto a Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y otros sectores.