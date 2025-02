Evistas renuncian al MAS, se despojan de símbolos azules y anuncian su congreso

Los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) iniciaron ayer el proceso de desafiliación al partido azul a nivel nacional, tras que Evo Morales anunciara un acuerdo político con el Frente Para la Victoria (FPV) con miras a los comicios del 17 de agosto de 2025.

En Cochabamba, un grupo afín al expresidente Evo Morales se concentró en las puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED), con la finalidad de llenar formularios para luego proceder con su desafiliación.

Dirigentes departamentales, entre ellos, Leonilda Zurita, visiblemente emocionada, dijo que fueron muchos años de lucha “para llevar al gobierno a este señor (refiriéndose al presidente Arce), y hoy nos asaltan y nos roban. Pero no nos vamos a rendir. Estamos tristes pero tenemos al hermano Evo Morales como candidato. Hoy estamos archivando las poleras del MAS. Pero sí tenemos el primer congreso del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos y para eso nos vamos a preparar”, señaló.

“Renunciamos al MAS, pero no al IPSP”, dijeron otros dirigentes. “A partir de ahora nos vamos con el IPSP que entre el 29 y 31 de marzo, se refundará, en el estadio de Villa Tunari, en el cual, ratificaremos a la presidencia al hermano Evo con el FPV para afrontar los comicios”, enfatizaron. Luego de quitarse las poleras azules y reunirlas en un aguayo.

MAS -FPV

Para el analista político William Herrera, si habrá renuncias serán pocas, pero no como espera el evismo. “Es su fuente de trabajo de mucha gente, y eso supone también poner al descubierto a los propios funcionarios públicos. Me refiero a la gente común, no a nivel de los dirigentes. Es una medida radical, lo que quiere el evismo es demostrar que tiene seguidores y que Evo sigue siendo popular y que todavía tiene poder de convocatoria, yo considero que no las tiene”, subrayó.

Herrera aseveró que no es lo mismo ir con una sigla prestada que, sin duda, tendrá una incidencia en la militancia. “No es lo mismo ir con sigla y el color azul, que ir con otra sigla y otro color, eso causará un desconcierto y habrá mucha gente confundida. El evismo se está metiendo a un callejón sin salida y que posiblemente será su acabose.

“Hay que ver también si le permitirán candidatear. Una cosa es decir que es candidato y otra, ser candidato. Apostaría que le cerrarán las puertas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Al margen de eso FPV creo tiene problemas legales”, dijo.

Por su parte el analista político Daniel Valverde, considera que la renuncia de los militantes del evismo al MAS, afectará a la consistencia del partido. “El MAS catacorista es prebendal, acuerdos en función a tareas de gobierno, y la militancia que tiene un ideario político y místico, va por otro lado”, dijo. Sobre la alianza MAS-FPV, Valverde considera que es pragmática. “El FPV no ha trascendido, no tiene claridad programática y su ideario no coincide con el del MAS. Está en función a determinados beneficios y le será útil al evismo”, concluyó.