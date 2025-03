El diputado Jáuregui, investigado por violación, afirma que la denuncia es falsa y se declara “víctima de persecución”

Tras abrirse una investigación en su contra por presunta violación a una menor de edad, el diputado "arcista" Juan José Jáuregui aseguró que la denuncia es falsa y motivada por una venganza política.

"Estoy siendo víctima de una persecución judicial. Estoy siendo víctima de un linchamiento político que va a servir, seguramente, para dar un ejemplo al resto de mis colegas para que no pueden hacer la labor que corresponde respaldando la gestión de gobierno", dijo Jáuregui.

La denuncia contra Jáuregui fue promovida por la Defensoría de la Niñez de Oruro. Según informe del caso, la víctima sería una menor, quien aseveró que a sus 12 años fue forzada por el diputado para tener relaciones sexuales, mediante un pago además de Bs 300.

El diputado acusó al sector radical del MAS de promover la denuncia. En particular, señaló al alcalde de Oruro, Adhemar Willcarani, a quien mencionó como el "sobrino de Evo Morales".

"El señor Adhemar Willcarani ha instrumentalizado la Dirección de Igualdad de Oportunidades para construir esta denuncia falsa, con el único objetivo de alejarme de la Asamblea Legislativa. No les ha caído bien que tengamos que haber promovido una acción constitucional que ha permitido desbloquear 176 millones de dólares", manifestó el oficialista.

Es la segunda ocasión en que Jáuregui es denunciado por delitos sexuales. Hace dos años fue acusado después de difundirse un video donde supuestamente habría solicitado servicios sexuales de menores de edad. Ese caso fue rechazado por la Fiscalía.

Jáuregui aseguró que demostró su inocencia en el primer caso donde fue denunciado, mientras que en la última acusación negó enfáticamente que haya incurrido en "un ilícito tan macabro, tan perverso".

Piden su alejamiento de la Cámara

La diputada opositora Samantha Nogales anunció que presentará la denuncia contra Jáuregui a la Comisión de Ética de Diputados, para que sea suspendido en tanto se le investiga.

Jáuregui dijo que si tuviese algo de culpa pediría licencia, pero descartó hacerlo en este caso.

"Pero en este caso armado, montado con móviles políticos, que es una revancha, es una venganza, no voy a pedir licencia, porque no soy culpable de nada. Estamos en un proceso preliminar, en una fase preliminar de la investigación. Lo que están buscando es alejarme de la Asamblea, lo que están buscando es impedir que sigamos trabajando de la manera en que hemos ido trabajando. No lo voy a hacer. Antes tienen que demostrar que soy culpable", afirmó el diputado.

La asambleísta Nogales respondió a Jáuregui, en tono irónico, "qué casualidad que dos veces se lo acuse por delitos sexuales contra menores al mismo diputado".