Carlo Ancelotti descarta a Brasil, tiene una prioridad, seguir en el Real Madrid

Brasil lanzó una propuesta al italiano Carlo Ancelotti para que se haga cargo de su seleccionado, pero el entrenador tiene una sola prioridad en este momento, continuar al frente del Real Madrid, según hizo conocer.

Tras la eliminación del Real Madrid de cuartos de final de la Champions ante el Arsenal, los brasileños volvieron a la carga por Ancelotti, mediante un allegado que volvió a sondear el italiano, que para los brasileños es el entrenador ideal tras la despedida de Dorival Junior por la mala forma de juego que tiene el scracht en la Eliminatoria.

“Tengo contrato con el Real Madrid y estoy feliz. Mientras no digan lo contrario, no voy a escuchar propuesta alguna”, fue la respuesta contundente de Carlo Ancelotti, que por lo que se sabe, en este momento no piensa moverse del Real Madrid.

Mientras, la Confederación Brasileña de Fútbol sigue buscando en el exterior al técnico idóneo, porque entienden que en casa no cuentan con el entrenador que pueda cambiar los cimientos del juego.