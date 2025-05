Trópico lanza advertencia: “No va a haber elecciones sin nuestro candidato Evo Morales”

Los dirigentes de las federaciones del Trópico de Cochabamba advirtieron este lunes que no habrá elecciones para el 17 de agosto, si es que Evo Morales no participa como candidato.

"Cuidado que intente especialmente el Órgano Electoral de querer buscar algún mecanismo sucio para tratar de inhabilitar. No vamos a permitir, estamos siendo muy claros: no se va a llevar las elecciones sin el candidato del pueblo (...) No busquen ni un mecanismo sucio, sabemos perfectamente que ustedes operan con el Gobierno y, recalco una vez más, no va a haber elecciones sin nuestro candidato único que es nuestro hermano Evo Morales Ayma", manifestó el dirigente Vicente Choque.

Los representantes del Trópico ratificaron la caravana para acompañar la inscripción de la candidatura de Morales. Indicaron que la movilización comenzará el 14 de mayo, mientras que la caravana partirá al día siguiente para llegar a La Paz el 16.

El dirigente David Veizaga advirtió a militares y policías que no intenten infiltrarse ni impedir la movilización. Dijo que la marcha es pacífica, pero si ocurre algo el responsable será Luis Arce.

"No puede haber unas elecciones presidenciales sin el candidato del pueblo. Por lo tanto, queremos decir de manera directa y concreta, por tercera vez: al comandante del F10, el comandante de Sanandita, el comandante de servicio de inteligencia como es el caso de Villca, operadores, Illanes más conocido como César, cuidado que estén llevando sus francotiradores a la marcha pacífica", manifestó.

Veizaga anunció que, tras la inscripción, habrá vigilias en los tribunales electorales departamentales, incluso hasta la fecha de las elecciones, para evitar que haya irregularidades. Avisó que la intención del oficialismo sería "inflar" la votación con funcionarios públicos, que sufraguen en más de una ocasión.

Morales aseguró que tiene una sigla para postular, aunque no ha revelado cuál. El Gobierno y la oposición aseguran que está inhabilitado por una sentencia constitucional.