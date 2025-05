Jhonny Fernández habla de buscar la unidad y no descarta acuerdos con Eva Copa y Andrónico Rodríguez

El candidato a la presidencia por la alianza la Fuerza del Pueblo y líder Unidad Cívica Solidaridad, Jhonny Fernández, manifestó su apertura a buscar acuerdos políticos que apunten a “la unidad”, incluso llegar a acuerdos con Eva Copa y Andrónico Rodríguez.

El también alcalde de Santa Cruz de la Sierra cruceño aseguró, en conferencia de prensa, que el frente político que lidera abrió sus puertas a todos los actores sociales y políticos que quieran trabajar en la unidad y plantear respuestas en beneficio del país.

“No sé descarta la apertura (de diálogos) y acuerdos que puedan mañana. Ustedes conocen que estamos en este momento primero viendo cuál es el pensamiento, las propuestas que ellos (Eva Copa y Andrónico Rodríguez) tienen, estamos viendo coincidencias programáticas y también estamos viendo liderazgos”, indicó.

En la conferencia de prensa, Fernández estaba acompañado del dirigente gremial de El Alto, Felipe Quispe, que es candidato a vicepresidente de la alianza Fuerza del Pueblo.

Consultado sobre la posibilidad de que un eventual acuerdo con otros candiadatos implicase el retiro de su propia postulación Quispe respondió: “Yo siempre le he dicho (desde) antes que me inscriba como candidato a vicepresidente: Johnny Fernández es un soldado de este país, donde me llame, estoy ahí”.