Candidatos. Morena tiene menos habilitados, 2%, y alianza Unidad la mayor

Pese a los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con anticipación para que las alianzas y partidos organicen sus listas de candidatos rumbo a las Elecciones Generales del 17 de agosto, solamente el 35,87% de postulantes fue habilitado y quedó fuera el 63, 95%.



Es decir, de 3.290 candidatos inscritos a senadores y diputados 1.180 fueron habilitados y el TSE retiró de la contienda electoral a 2.104.



El caso que más llama la atención es el del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que va como candidata a presidencia por esa sigla, que tiene solamente siete candidatos habilitados, el 2% del total de su lista.



De una lista 344 postulantes, apenas siete cumplieron con los 11 requisitos del TSE.



En tanto la alianza Unidad, del candidato Samuel Doria Medina, tiene la mayor cantidad de candidatos a asambleístas habilitados. El 66% de la lista de postulantes fue habilitada por el TSE.



Doria Medina presentó a 348 candidatos, de los cuales 230 fueron habilitados y la sigla que tiene mayor cantidad de postulantes a legisladores en carrera.



Entre los requisitos que exige el TSE es contar con nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, estar inscrito en el padrón electoral, hablar al menos dos idiomas y no contar con antecedentes de violencia.



Desde ayer los partidos políticos y alianzas pueden sustituir de las listas de candidatos a senadores y diputados a las personas que fueron inhabilitadas.

Protesta



Ante la mínima cantidad de sus postulantes habitados, el alcalde de Santa Cruz y candidato a la presidencia por la alianza la Fuerza del Pueblo , Jhonny Fernández, anunció que pedirá una auditoría de todo el registro y requisitos de los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y senadurías. Exigió transparencia en el proceso.



“De más de 3.000 candidatos, sólo el 33% están habilitados ¿Qué significa eso? ¿Qué habrá detrás de todo esto? UCS pedirá una auditoría de todo el registro de los candidatos, porque seguro que tenemos que revisar eso, haremos una revisión exhaustiva, no se puede permitir que lo que dice la ley, se tenga que dejar de lado”, advirtió Fernández.



Pese a los reclamos de Fernández, rige el principio de preclusión en el TSE y sus decisiones son irreversibles.







Sin requsitos



Según las listas publicadas, el TSE inhabilitó también a Paulo César Rodríguez Folster, aspirante a la presidencia por la Alianza Libertad y Progreso ADN y a Felipe Quispe Laura candidato a vicepresidencia por la Alianza Fuerza del Pueblo.



Quispe, que hace dupla con Jhonny Fernández, fue inhabilitado porque no habría acreditado “no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento”.



Tampoco habría presentado la certificación de haber renunciado a los casos “comprendidos en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado” que están vinculados a cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado, también cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, entre otros.



Esos dos requisitos también habrían sido incumplidos por el empresario Rodríguez Folster, candidato presidencial con el analista económico Antonio Saravia en Alianza Libertad y Progreso ADN. Además, no habría presentado la fotocopia de la Libreta de Servicio Militar que certifica que cumplió con los deberes militares.