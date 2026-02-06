Lara convoca a ciudadanos afectados por la "mala gasolina" y anticipa denuncia contra autoridades del área

Publicado el 06/02/2026 a las 10h41
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, hizo un llamado para que todos los ciudadanos cuyos vehículos se vieron afectados por la gasolina de mala calidad vendida por el Gobierno se apersonen a instalaciones de la Vicepresidencia para dar a conocer sus testimonios y éstos sean la base de una futura denuncia en contra del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly.

"Convoco a ciudadanos a la Vicepresidencia para escuchar sus testimonios y racabar la prueba testifical y posteriormente presentaremos una denuncia contra el Ministro de Hidrocarburos, el Presidente de YPFB y todos los responsables", aseveró Lara a través de uno de sus habituales videos en las redes sociales.

Asimismo, anunció que desde la Vicepresidencia se pedirán informes técnicos a YPFB, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y se iniciará una auditoría técnica sobre el caso.

Además, afirmó que se recopilará información de "todos los talleres donde los ciudadanos han llevado sus vehículos" afectados por la gasolina de mala calidad.

"Como Vicepresidente es mi obligación defender los intereses de todos los bolivianos, de todos los ciudadanos que se han visto afectados por la venta de un combustible caro pero de pésima calidad", afirmó.

En ese sentido, cuestionó si el aumentar los precios de los combustibles solo se dio para "beneficiar a unos cuántos" o "apetitos personales de los que hoy están en YPFB".

Ayer, en conferencia de prensa, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, señaló que según la información recopilada por esa institución son 2 mil los vehículos, en tres departamentos, que podrían haber resultado dañados por la mala calidad de la gasolina vendida.

En conferencia de prensa, Akly afirmó que en Bolivia hay 3 millones de vehículos, entre autos y motos, y de ellos 2 mil podrían haber sufrido daños por la gasolina que calificó como "desestabilizada", ya que se mezcló con goma y manganeso.

Akly señaló que el problema no se presentó en todo el país sino en "dos o tres plantas específicas" y que se entregaron solo en "ciertos lugares".

Detalló que, según sus datos, los problemas se habrían presentado en Trinidad, Santa Cruz- sobre todo Montero- y Oruro. Akly no mencionó a La Paz, aunque las federaciones y confederaciones del transporte paceño denunciaron que son centenares los vehículos dañados por la mala calidad de la gasolina.

