El TSE ratifica organización de debates en los 9 departamentos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que el Órgano Electoral prepara la realización de dos debates simultáneos entre candidatos a alcaldes de ciudades capitales -incluida El Alto- y aspirantes a gobernaciones, como parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

“Como órgano electoral vamos a realizar dos grandes debates en los dos domingos previos a la elección. El primero va a ser los debates de alcaldes que son capitales de departamento y el segundo a gobernadores”, señaló Ávila .

De acuerdo con el calendario previsto, los encuentros se desarrollarán el 8 de marzo, con los candidatos a alcaldías, y el 15 de marzo, con los postulantes a gobernaciones, con el objetivo de generar un espacio de exposición de propuestas y contraste de ideas.

Normativa

La autoridad electoral aseguró que estos debates estarán organizados conforme a la normativa vigente, garantizando condiciones equitativas y la participación plural de todas las organizaciones políticas en carrera.

Otros debates

Asimismo, aclaró que otras instituciones también podrán promover espacios similares de debate, tomando en cuenta que el proceso electoral reúne a más de 18.000 candidatos en todo el país.

Experiencia

El TSE ya impulsó el año pasado los debates presidenciales y vicepresidenciales, que despertaron amplio interés ciudadano y marcaron un precedente en la promoción del voto informado.