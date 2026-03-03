El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B

03/03/2026
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos. Es una nueva medida para evitar la circulación legal de las piezas que fueron robadas tras el accidente de un avión de las FAB el pasado viernes, en El Alto.

La aplicación en cuestión puede descargarse al celular, sin importar si es del sistema Android o iOS. Funciona sin conexión a internet y presenta dos opciones: introducir manualmente el número de serie del billete o escanear el mismo.

En el primer caso, el ciudadano debe seleccionar primero el corte del dinero (10, 20 o 50) de serie B, escribir el número del billete, dar click a la opción "Verificar" e instantáneamente se emite el mensaje "No observado" si está habilitado para su circulación e intercambio.

También tiene la opción de escanear el billete haciendo uso de su cámara, lo único que debe hacer es acercar la misma al billete y de forma inmediata aparece el mensaje en verde de "Válido" si el dinero no corresponde a la serie B observada del accidente aéreo.

La aplicación se suma al verificador online que el BCB ya había activado el fin de semana.

En esta opción, cuando ingrese, lo primero que debe hacer es seleccionar el corte del billete: Bs 10, Bs 20 o Bs 50; posteriormente, debe escribir el número escrito en el billete que se encuentra en la parte superior derecha o inferior izquierda.

Luego, debe hacer la prueba "anti-robots" en la que debe escribir el resultado de una suma que se muestra; lo siguiente es hacer click en la opción "Verificar" y automáticamente se emite un mensaje de "No observado" en caso de que el billete esté libre de observación.

Por otro lado, en caso de que no quiera manejar dinero en efectivo para evitar esta tarea de control, el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, recomendó el uso de pagos mediante QR, ya de uso recurrente y común entra la población.

El presidente del BCB, David Espinoza, señaló que los billetes no válidos serán decomisados y perforados por las entidades bancarias y no se procederá a su reposición.

Además, descartó la posibilidad de que se vaya a autorizar la circulación de los billetes que fueron sustraídos tras el siniestro.

