Caso niña electrocutada: Alcaldía afirma que sólo hace el mantenimiento de instalaciones eléctricas cuando hay una falla

Desde la Alcaldía de Cochabamba informaron que solamente realizan el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en parques y plazuelas cuando presentan algún desperfecto.

Y en el caso particular del parque de la OTB La Joya, en los últimos cuatro años, no habría presentado ningún problema y por ese motivo no se hizo el mantenimiento. En este parque falleció una niña electrocutada por unos cables que estaban mal conectados en un poste.

“No se hizo ningun mantenimiento en esta obra porque no hubo necesidad. Creo que durante los cuatro años estuvo sin presentar problemas (…) Solo cuando un foco se apaga o se presenta algún otro (desperfecto), inmediatamente alumbrado público se moviliza para resolverlo, en este caso, no hubo nada de ello. Pero ahora se está revisando (la instalación eléctrica) en todos los parques por instrucción del alcalde”, sostuvo el secretario de Gobernabilidad de Alcaldía de Cochabamba, Gustavo Camargo.

Asimismo, señaló que existen 22 proyectos ejecutados por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) que no fueron entregados de manera oficial al municipio y solo fueron recibidos por las OTB. Entre estos están tinglados, campos deportivos y otros que tampoco reciben mantenimiento.