El capitán Lara afrontará en libertad dos procesos penales

El capitán de la Policía Edman Lara quedó ayer en libertad luego de ser beneficiado con medidas sustitutivas en el segundo proceso que se le sigue por el supuesto delito de obstrucción a la justicia.

Tras salir de su audiencia cautelar, el uniformado agradeció el apoyo que recibió de la población y evitó hablar de los procesos en su contra por una medida interpuesta por la justicia.

“Simplemente gracias a todos, a ustedes (prensa) también, y a la gente por su apoyo, en nombre de mi esposa y de mi familia. Me han prohibido hacer declaraciones a la prensa. Ahora no puedo referirme al tema en concreto porque tengo prohibido hacer declaraciones, es una medida que me han interpuesto y la voy a cumplir”, explicó Lara al salir de su audiencia de medidas cautelares.

Lara enfrenta dos procesos en la vía ordinaria, el primero por el delito de usurpación de funciones que fue denunciado por una sargento de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), quien fue acusada de extorsión junto a otros efectivos.

La audiencia del primer proceso se desarrolló el jueves en la que se determinó que Lara se defenderá en libertad, además de una fianza de 10 mil bolivianos, arraigo nacional y la presentación ante el Ministerio Público.

El segundo proceso que enfrenta el capitán, por el delito de obstrucción a la justicia, se desarrolló ayer y la justicia también le otorgó medidas sustitutiva y medidas personales con dos garantes.

La esposa de Lara, Diana Romero, se manifestó ayer satisfecha con la decisión de la justicia y expresó su agradecimiento. Lara denunció en anteriores oportunidades hechos de presunta corrupción al interior de la institución del orden y fue aprehendido el lunes.