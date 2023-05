Familia de Jhosfer pide investigar a sus compañeros

La familia de Jhosfer Albert Toledo (20) pide a la Policía investigar las causas de su caída en las cascadas de Pihusi de Apote en Quillacollo. Además, cuestionan que sus compañeros de universidad no hayan reportado la desaparición del joven ni la última comunicación que tuvieron con él.

Durante dos días, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Bomberos y SAR Bolivia trabajaron en la búsqueda intensa y, finalmente, lo hallaron con graves lesiones en el cuerpo y en el cabeza.

Según los familiares, Jhosfer envió videos a su compañera, antes de caer en las cascadas, mostrándole que se encontraba perdido y no sabía cómo salir del lugar. La última comunicación que tuvieron fue el martes 23 de mayo.

“Tuvo contacto con una amiga, indicándole que se encontraba perdido. ‘Tengo que marchar hacia arriba, no me han informado bien, me dejaron, soy el último’, le decía. A través de mensajes de voz y videos, mostrando el lugar, más o menos cómo era el paisaje”, contó el tío.

Su salud es delicada

Los familiares del estudiante de Arquitectura dijeron que su estado es sumamente delicado y está en reserva, puesto que continúa internado en el Seguro Universitario. Su diagnóstico de policontusiones, hipotermia y golpes en la cabeza.

Debido al estado de salud de la víctima, no han podido realizar su declaración, esperan que se estabilice para conocer su versión de los hechos.