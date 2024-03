Padre que “secuestró” a su hijo: “Si mi error es cuidarlo, que me juzguen aquí”

El profesor Amador García ayer se entregó a la Policía después de poner en manos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado a su pequeño hijo de 6 años que fue reportado como secuestrado, el pasado 8 de marzo, en una unidad educativa de Villa Tunari.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que se ve que dos personas llevándose a niño de la unidad educativa del trópico. Se trata de N. F. C., cuyos padres son Amador y Nirvana, quienes están divorciados.

La madre y su familia denunciaron el hecho asegurando que su padre lo había raptado y no sabía si su hijo estaba con vida o no. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, llegó ayer a Cochabamba e informó que había una orden de aprehensión contra el profesor por una denuncia de violencia que la mujer había presentado.

El Viceministro explicó que la pareja ingresó a un proceso de divorcio y, en ese marco, la madre cedió la custodia del menor al padre; sin embargo, el 7 de marzo, un juzgado que estaba “conociendo esa causa, se declara incompetente”.

El caso dio un giro después de unas horas de la declaración de Aguilera debido a que Amador y su hijo se fueron a refugiar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado para pedir ayuda. El hombre relató que tuvo que sacar así a su pequeño de la escuela porque la madre se lo había llevado con engaños cuando él tenía la custodia.

“Desde el momento que ha nacido ha estado conmigo. Esta persona ha venido a quitarme a mi hijo. No sabía dónde estaba (el niño)”, dijo Amador y suplicó que no le lleven a Chapare porque su vida corre riesgo.

“No dejen que me lleven (a Chapare), si mi peor error es preocuparme, velar por mi hijo, que me juzguen, que el juez me juzgue aquí. Yo sólo he querido restituir y cuidar a mi hijo”, señaló.

Apoyo del SLIM

La dirección de Género Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, informó que desde el momento en el que el padre y su hijo llegaron hasta las instalaciones de la Defensoría, recibieron apoyo de contención porque el niño no quería separarse de su progenitor y él presentaba un cuadro de desesperación.

“Este niño no tiene identificación materna con la madre biológica, prácticamente casi ni la conoce. Refiere que el poco tiempo que ha estado con ella, ella no da alimentos básicos y todo el tiempo hemos verificado, que el niño no está presentado alienación parental hacia el padre”, indicó Herrera.

Aseguró que una vez que el niño sea estabilizado, el padre se entregará a la Policía para que sea trasladado hasta Villa Tunari. Sin embargo, adelantó que el SLIM acompañará al hombre en el proceso para velar por el bienestar del menor y esclarecer el caso.