Niña muere calcinada y cuatro menores acaban con quemaduras en un incendio

La manipulación de un bidón de gasolina por menores de edad provocó ayer el incendio de una vivienda en la zona El Abra del municipio de Sacaba, dejando una niña de ocho años calcinada y cuatro menores con quemaduras.

“Cuando llegamos al lugar, encontramos a cuatro menores de edad, una dama y tres niños heridos, que fueron evacuados hasta un hospital. Asimismo, lamentamos el deceso de una niña”, dijo el vocero de la unidad de Bomberos, Gustavo Menesses.

Menesses señaló que, una vez verificado el foco de calor, se sofocó el incendio y se hizo el enfriamiento del lugar para evitar que el fuego se reavive.

En tanto, el jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba, Carmelo Valencia, señaló que esa instancia acompañaron a los niños en los hospitales hasta verificar que los familiares se encuentren con ellos.

“Tres niños de 7, 9 y 11 años fueron evacuados hasta el hospital Salomón Klein con quemaduras de primer y segundo grado. Otro menor fue auxiliado hasta el hospital del Abra, pero por las quemaduras de tercer grado y el estado delicado del mismo, fue trasladado hasta el hospital Viedma”, mencionó Valencia.

La niña fallecida fue trasladada al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por la Policía de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Sacaba, de luto

La tragedia consternó al municipio de Sacaba con la muerte de Marbella A. de ocho años y su historia.

Edwin Velarde, uno de los padres de los menores y tutor de la víctima, señaló que los niños trataron de escapar del lugar ante el fuego que avanzó a todas las habitaciones. Sin embargo, Marbella quedó atrapada por el fuego y el humo, no logró salir y falleció.

Marbella se quedó bajo la tutela del compadre de su mamá, quien por deudas económica no tuvo otra más que viajar que viajar a Chile en busca de trabajo.

“Intenté rescatarle, intenté entrar a la casa, pero el fuego no me dejó. ¿Qué le voy a decir a mi comadre? Ella me dejó a su hijita para que le cuide, ahora no puedo comunicarme con ella”, contó Velarde en medio de desesperación e impotencia.

Desde hace tres meses que Velarde cuidaba a Marbelle para apoyar a su comadre y que pueda trabajar en Chile. “Ella ya quería venirse más antes, pero le dije ‘trabajate nomas’ y ahora ¿cómo le voy a decir que su hijita esta muerta?”, añadió.