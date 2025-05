Arraya asume el Viceministerio de Seguridad Ciudadana como la primera mujer en el cargo

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, posesionó este viernes a Carola Arraya como viceministra de Seguridad Ciudadana. Se trata de la primera mujer en ocupar ese cargo.

“Tengo el honor de posesionar a una mujer y, sin temor a equivocarme, la primera mujer Viceministra de Seguridad Ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia. Una mujer con trayectoria, compromiso y profundo sentido de servicio, quien asume esta responsabilidad con la experiencia acumulada (…). La compañera Carola Arraya Borges asume hoy (viernes) el cargo, con la convicción de construir una Bolivia más segura y más justa”, dijo Ríos durante el acto.

Arraya se desempeñaba como directora general de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas en el mismo ministerio. Su nombramiento, según el ministro Ríos, fue consensuado y representa un reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra delitos que vulneran la dignidad humana.

Aseveró que la nueva viceministra tiene el desafío de fortalecer las políticas de seguridad ciudadana con un enfoque preventivo e integral, que articule la acción del Estado con la comunidad.

“Confiamos plenamente que la compañera Carola va a continuar, ahora en el cargo de viceministra, fortaleciendo las políticas integrales, preventivas y humanas. Sabemos, además, que impulsará un enfoque de seguridad no solo que proteja, sino que también escuche, acompañe y transforme”, añadió.

Por su parte, Arraya agradeció la confianza y afirmó que asume la responsabilidad con firmeza y convicción democrática. “La seguridad no es solo una meta de gobierno, es un derecho fundamental del pueblo boliviano”, afirmó.

Advirtió que el país enfrenta un contexto complejo, marcado por tensiones políticas y posiciones radicales. Frente a ello, reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, la paz social y el respeto a los derechos fundamentales.

“La seguridad ciudadana debe estar al servicio del bien colectivo. Como mujer, por otro lado, me honra profundamente asumir este cargo. Me compromete una gestión eficiente, me compromete también, sobre todo, a no callar frente a una de las peores formas de inseguridad que vivimos, la violencia contra las mujeres, contra nuestras niñas y niños. Esta violencia muchas veces silenciada, naturalizada o minimizada es una herida abierta en nuestra sociedad y, como viceministra, no voy a mirar a otro lado”, declaró.