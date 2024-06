Una niña de 12 años es violada por un profesor de primaria

Un caso de violación en el que la víctima es una niña de 12 años fue denunciado en la Estación Policial Integral (EPI) del sur. El autor del hecho delictivo es un profesor de primaria y propietario del inmueble en el que la menor de edad y su madre viven en alquiler.

Según la denuncia, el acusado amenazó a la madre de la víctima con echarlos de la vivienda si denunciaban el delito que cometió. El delito de violación sucedió en la zona Primero de Mayo, en la parte sur de la ciudad de Cochabamba.

“Mi niña fue abusada en tres ocasiones por el dueño de la casa, que es un profesor. Él decía no hice nada, por callarme me ofreció dinero, incluso me dijo que uno de los cuartos estaría a mi nombre, con eso quería silenciarme (…) Mi hija está traumada”, contó la madre.