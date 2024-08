Evo dice que no conocía a Dávila antes de su nombramiento como jefe antidrogas

El expresidente del país, Evo Morales, este domingo, indicó que no conoció a Maximiliano Dávila, antes de que sea nombrado director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en su gobierno. El exjefe antidroga es acusado de narcotráfico y actualmente EEUU pide su extradición para juzgarlo.



Morales comentó que en su última gestión fue su ministro y viceministro los que revisaron el nombramiento de Dávila.



"Es responsabilidad del presidente nombrar al comandante, sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o comandante de las tres fuerzas, del comandante general de la Policía Nacional, pero el comandante de la Policía te pasa ternas para revisar para los comandantes departamentales, pero también comandantes de algunas direcciones nacionales como: Felcc, Felcn y tantas unidades que tiene la Policía Nacional. En la última gestión dije que lo revise el ministro, el viceministro, ni conocía al comandante Dávila", sostuvo Morales en Radio Kawsachun Coca.



Sin embargo, algunos sectores de la oposición señalan que Dávila era el hombre de confianza de Morales. Una fotografía en del cumpleaños del líder del MAS, así lo confirmaría, sin embargo, el exmandatario asegura que esa imagen fue sacada por cortesía.



"Antes o después del 26 de octubre, mi cumpleaños. En Chimore tenía un acto, me estaba esperando el comandante de ese entonces, ahí conocí al comandante Dávila, lo saludo y estaba con su torta, ni comimos, nos saludamos, agradecí. Entiendo, perfectamente por cortesía, por diplomacia te invitan por motivo de cumpleaños", explicó la razón de la fotografía.



Asimismo, indicó que la aprehensión de Dávila fue planificada en una reunión que tuvo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo con la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en 2021.



"Yo tengo información oficial, en septiembre y octubre de 2021, Del Castillo pidió autorización del presidente para reunirse con la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos. En esa reunión la encargada de negocios, Charisse Phillips, dijo textualmente que hay que detener a Dávila (...) y advirtió que le dará 5 millones de dólares si alguno le pueda dar información", aseguró.



Morales señala que no tomó importancia a la detención de Dávila e incluso cuando fue presentado ante los medios de prensa donde gritó 'solo me están haciendo esto para perjudicar a Evo'. "Yo no tome importancia, de que estará hablando", sin embargo, después de algunos meses, "gente cercana al coronel (Dávila)" le dice que cuando lo detuvieron le dijeron "'hablas contra Evo, te liberas'".



En 2022, presuntamente un teniente coronel, le dijo que "desde arriba" recibieron la instrucción sobre la relación entre Evo y Dávila y tras meses de investigación no se encontró ninguna llamada con el exjefe antidroga.



"Yo cuando estaba de presidente llamaba al ministro de Gobierno, máximo al viceministro. Alguna vez hace muchos años he llamado al comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (...) una o dos veces llamé seguramente, pero menos a Dávila", aseguró.







Maximiliano Dávila es investigado por el presunto envío de drogas desde Bolivia a EEUU cuando trabajaba como jefe antidrogas del expresidente Evo Morales Ayma, y debe enfrentar un proceso penal en la Corte del Estado de Nueva York.