La Policía ingresa a Pucamayu a rescatar a cinco personas secuestradas

La policía ingresó este martes a la comunidad de Pucamayu, en Villa Tunari para realizar el rescate de al menos cinco personas secuestradas desde hace una semana. El contingente aguarda otro grupo de policías para que apoyen el operativo en caso de requerir apoyo.

Según los familiares, el primero en ser secuestrado fue Thadhashy Félix Loroña Mendoza, un taxista que salió a las 6:00 en su vehículo, el pasado martes, e hizo un servicio a una persona que debía trasladarse a Coranipampa.



Horas después, Félix Loroña llamó a su esposa para indicarle que fue retenido por comunarios de Pucamayu, acusado de haber cometido varios robos en la zona, y que lo tenían amarrado.



Pedido de socorro



Loroña se contactó con su esposa Trinidad Muñoz Pardo y le pidió que consiga 27.800 bolivianos y lleve el dinero a Pucamayu.



“Me han retenido en Pucamayu, no sé qué hizo el pasajero que llevé, necesito 27.800 bolivianos. Si no les entrego esa cantidad de dinero, dicen que no me van a dejar salir de aquí”, dice Loreño en un audio.