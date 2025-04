Paúl Coca, luego de declarar por el caso Zúñiga: "No me van a silenciar, seguiré opinando"

El analista Paúl Coca terminó su declaración ante los investigadores del caso de Juan José Zúñiga por la toma militar de la plaza Murillo, pasado el mediodía de este martes. "No me van a silenciar, seguiré opinando", anunció.

"Niego y he negado cualquier relación con el señor Zúñiga, al cual no conozco y nunca lo he visto en mi vida", sostuvo en una entrevista con la red Unitel.

Esa misma versión presentó en su declaración como testigo en el caso en el que otros analistas también están vinculados.

Coca denunció que el Gobierno lo vinculó con el documental ¿Qué pasó el 26J en Bolivia?, en el que se menciona su nombre como parte del supuesto "gabinete civil" que asumiría tras la toma militar.

"Sacan ese documental violando mis derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, mi derecho a la imagen, al honor, a la honra y me quieren linchar públicamente por opinar libremente", señaló el también abogado".

"No me voy a silenciar, no va a pasar eso, seguiré opinando, seguiré ejerciendo mis derechos a libertad de pensamiento y opinión, a disentir contra un Gobierno con el que no comparto", añadió.

Antes, ya comparecieron también como testigos los analistas Gonzalo Chávez, Joshua Bellott y Jaime Dunn, además de la dirigente de los maestros José Luis Álvarez.