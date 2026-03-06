Cochabamba, sede de una experiencia cultural dedicada al Scotch whisky

La Embajada del Reino Unido en Bolivia realizó anoche en la ciudad de Cochabamba el evento “Scotch Whisky Museum”, una experiencia cultural que reunió a invitados especiales para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de Escocia: el whisky escocés, conocido mundialmente como Scotch whisky.

La velada se llevó a cabo en 1941 Gastroteca y contó con la presencia del embajador del Reino Unido en Bolivia, Richard Porter, quien estuvo a cargo de las palabras de bienvenida. Durante su intervención, destacó la importancia de compartir expresiones culturales que forman parte de la identidad del Reino Unido, en particular de Escocia, y que permiten fortalecer los vínculos y el intercambio cultural con Bolivia.

Como parte central de la experiencia, los asistentes participaron en un whisky tasting, una cata guiada que permitió descubrir la historia, las características y la diversidad de estilos que distinguen al Scotch whisky. Esta bebida, protegida por denominación de origen, es reconocida a nivel mundial por su calidad, su proceso de elaboración tradicional y su profundo arraigo en la cultura escocesa.

La actividad fue concebida como un recorrido sensorial y cultural, en el que los participantes pudieron conocer más sobre el origen del Scotch whisky, sus regiones de producción y los métodos artesanales que han sido transmitidos de generación en generación. A través de este tipo de iniciativas, la Embajada del Reino Unido busca acercar al público boliviano a diferentes expresiones de la cultura británica, promoviendo espacios de encuentro que fortalecen el intercambio cultural y el entendimiento entre ambos países.