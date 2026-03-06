Cochabamba, sede de una experiencia cultural dedicada al Scotch whisky

Redacción Central
Publicado el 06/03/2026 a las 11h00
La Embajada del Reino Unido en Bolivia  realizó anoche en la ciudad de Cochabamba el evento “Scotch Whisky Museum”, una experiencia cultural que reunió a invitados especiales para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de Escocia: el whisky escocés, conocido mundialmente como Scotch whisky.

La velada se llevó a cabo en 1941 Gastroteca y contó con la presencia del embajador del Reino Unido en Bolivia, Richard Porter, quien estuvo a cargo de las palabras de bienvenida. Durante su intervención, destacó la importancia de compartir expresiones culturales que forman parte de la identidad del Reino Unido, en particular de Escocia, y que permiten fortalecer los vínculos y el intercambio cultural con Bolivia.

Como parte central de la experiencia, los asistentes participaron en un whisky tasting, una cata guiada que permitió descubrir la historia, las características y la diversidad de estilos que distinguen al Scotch whisky. Esta bebida, protegida por denominación de origen, es reconocida a nivel mundial por su calidad, su proceso de elaboración tradicional y su profundo arraigo en la cultura escocesa.

La actividad fue concebida como un recorrido sensorial y cultural, en el que los participantes pudieron conocer más sobre el origen del Scotch whisky, sus regiones de producción y los métodos artesanales que han sido transmitidos de generación en generación. A través de este tipo de iniciativas, la Embajada del Reino Unido busca acercar al público boliviano a diferentes expresiones de la cultura británica, promoviendo espacios de encuentro que fortalecen el intercambio cultural y el entendimiento entre ambos países.

