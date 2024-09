Aurora se pone en carrera por el título en el fútbol playa

El equipo de fútbol de playa de Aurora enlazó ayer su segundo triunfo consecutivo en el torneo nacional de la disciplina, luego de imponerse 4-2 a Palma Verde FC y avanzar a semifinales, al cabo de la fecha dos del grupo A y que se disputa en el complejo popular de la laguna Alalay.

El triunfo puso al Equipo del Pueblo a la cabeza de su serie con pleno de triunfos.

En el otro resultado del grupo, Beach Soccer cayó 1-4 con Deportivo La Villa.

Los resultados del grupo B: Salud Santa Cruz 9-5 Atlético Pumas y Hamacas FC 5-4 Lester City.

La tercera y última fecha se jugará hoy en el siguiente orden: Palma Verde FC vs. Beach Soccer (9:00), Deportivo La Villa vs. Aurora (10:15), Lester City vs. Salud Santa Cruz (11:30) y Atlético Pumas vs. Hamacas (12:45).