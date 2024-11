Deportistas unen voces por las becas estatales

Los reclamos por la elección de las becas Sueño Bicentenario siguen y suman en Cochabamba y el país. Ayer, los deportistas afectados unieron sus voces para observar los criterios de elección que los dejaron fuera.



El Viceministerio de Deportes explicó el criterio que se utilizó para la elección de los 100 becarios en distintas categorías (A, B y C), además dijo que estas no serán cambiadas.



“Es una decepción total, pero escuchar la conferencia de prensa (del Viceministerio de Deportes) fue una decepción más. Uno viene preparándose con todo en lo que conlleva gastos y aspirábamos a que nuestros nombres sean los primeros en la lista”, dijo el triatleta Rodrigo Leaño, uno de los principales exponentes de su disciplina en el país.



Similar criterio vertió la también triatleta Rocío Leaño, quien lamentó que no se haya considerado a varios deportistas.



“Representar al país es algo que me llena, por lo que lucho y pienso seguir luchando pensando en haber sido parte de las listas. Es un sueño representar al país, pero con el apoyo sería una realidad”, indicó Rocío.



Ratificando su desacuerdo, ayer un grupo de deportistas hizo conocer su desacuerdo con las autoridades nacionales y cuestionaron los criterios elegidos para el programa de becas de apoyo económico.