Tite: "A Messi no se le puede neutralizar"

BELO HORIZONTE |

Tite confiesa su emoción y ansiedad antes de un juego con Argentina por semifinales de Copa América. No consigue dormir bien. Aunque confía la calidad del colectivo de su equipo, tiene claro que su rival tiene al mejor jugador del mundo.

"Ayer (domingo) no conseguí dormir bien. No soy un súper hombre. Soy de la forma que soy. Ayer me desperté a las 03H15 de la madrugada, me quedé pensando, y tengo el hábito de anotar. Esa es a locura del entrenador, es la realidad del técnico", comentó.

El DT de la Canarinha cree que esa misma situación de ansiedad puede estar viviendo su par Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina.

Dice que la sensación es igual a la víspera del encuentro que en 2016 tuvieron ambas escuadras por las eliminatorias a Rusia-2018, también en Belo Horizonte, donde Brasil ganó 3-0.

Tite dijo que la visita de su esposa le ha permitido descansar mejor hoy.

Para Tite, "Brasil llega en un proceso de evolución, de crecimiento de consolidación, dando un paso al frente en su generación de confianza creciente".

Controlar a Messi

Para el DT del combinado local, la calidad de Argentina es incuestionable. Tiene "individualidades, variaciones tácticas que también son importantes. Pero nosotros también las tenemos, es un gran juego", aseguró.

Y tiene claro que, así como el juego colectivo es importante, no hay que olvidar que tienen en sus filas al mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

Argentina tiene nombres, individualidades, ha evolucionado el juego colectivo, con Agüero y Martínez por los lados y Messi más atrás, "son variaciones técnicas importantes".

"Argentina creció en términos colectivos. Lo colectivo potencializa las individualidades. No se puede anular a Messi. Pueden disminuirse sus acciones pero no se pueden neutralizar sus acciones", explicó Tite.

No obstante, dijo que tampoco Argentina va a poder neutralizar a Coutinho, Firmino o David Neres. "Ellos, en algún momento, van a ser decisivos".

No cree en fantasmas

Brasil y Argentina, dos potencias futbolísticas mundiales, se enfrentan este martes en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, el escenario donde en 2014 Alemania los derrotó por 7-1, en el peor vejamen sufrido por la Canarinha.

Tite no está con cábalas. "Perdimos 7-1, también ganamos a Alemania (en 2002) y fuimos campeones, perdimos en 1950 en el Maracaná (contra Uruguay). Tomamos la historia y escogemos cuál es el capítulo que queremos", dijo.

En ese mismo escenario, en 2016, Brasil venció por 3-0 a Argentina en las eliminatorias para Rusia-2018.

"Sirve para ambos lados. Esa victoria no nos da una credencial, ni la derrota nos deja lisiados. Es una nueva oportunidad, es un gran juego, un gran trabajo y un gran espectáculo", explicó.

Además dijo que están en el lugar donde más cariño han recibido e los hinchas, pese a todo. "Por más grande que sea la rivalidad, solo rivalizamos con los que admiramos. La calidad de los dos equipos es la grandeza que tiene este clásico", agregó.

Tite pidió a la hinchada, con la que ha empezado a reconciliarse con los recientes resultados positivos, que traiga "todo su cariño".

Vencer con lealtad

Tite espera un juego limpio contra Argentina.

"Tenemos expectativas, soy humano. Pero nuestra mayor victoria es que queremos producir nuestro mejor fútbol. Saber que tenemos que vencer con lealtad, que no puede tener maldad", aseguró.

Para el DT que asumió el seleccionado d eBrasil en 2016, el fútbol no resuelve problemas sociales, pero tiene un aspecto educativo.

"Hay que ganar en la ley del juego, ganar siendo el mejor, teniendo orgullo de lo que se pueda producir. Ese es mi motivo mayor", consideró.