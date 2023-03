España debuta con goleada sobre Noruega (3-0)

La selección española firmó ayer un triunfo con goles de Dani Olmo y un doblete de Joselu Mato ante Noruega (3-0), en el estreno en partido oficial de Luis de la Fuente como seleccionador en La Rosaleda, y dio un primer paso firme en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

España se adelantó en el marcador gracias a Dani Olmo en su primera llegada, a los 13 minutos, cuando desvió un disparo de Alejandro Balde.

Y tras momentos de duda en el partido, en los que vio peligrar el triunfo, la entrada en escena de Dani Ceballos y Joselu le permitió un triunfo plácido. El delantero firmó un estreno para la historia de la selección con dos goles en un minuto (39’ y 40’ ST).

Mientras, Croacia y Gales igualaron 1-1. Andrej Kramaric (28’ PT) puso en ventaja a la Vatreni, pero Nathan Broadhead (48’ ST) igualó para los Dragones Rojos.

En otros resultados de ayer: Escocia 3-0 Chipre, Israel 1-1 Kosovo, Armenia 1-2 Turquía, Bielorrusia 0-5 Suiza y Andorra 0-2 Rumanía.

Los cotejos destacados de hoy: Dinamarca vs. Kazajistán (9:00 HB), Inglaterra vs. Ucrania (12:00 HB) , Luxemburgo vs. Portugal (15:45 HB) y Malta vs. Italia (15:45 HB).