FIFA habría fallado a favor de Gustavo Costas: la FBF tendría que pagar más de un millón de dólares

El jugador del Bayern Múnich Thomas Müller ha asegurado que aún no piensa en poner fin a su carrera en la selección, sino en lo que tiene la selección alemana por delante en la Eurocopa. Ver más Thomas Müller: "No pienso en dejar la selección"

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista que ha conseguido ser el máximo goleador de la primera división de cuatro ligas diferentes: LaLiga, Premier League, Serie A y Saudi Pro League... Ver más Cristiano Ronaldo se convierte en el primer máximo goleador en cuatro ligas distintas

La FIFA y la UEFA han abusado de su posición de dominio y deben "cesar en sus conductas anticompetitivas", según la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid sobre el caso de la... Ver más FIFA y UEFA abusan de posición y deben cesar en conductas anticompetitivas ante Superliga