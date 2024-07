Autoridad deportiva de Argentina pide que selección se disculpe por sus cánticos racistas

El subsecretario argentino de Deportes, Julio Garro, consideró este miércoles que la Albiceleste debería pedir disculpas por los cánticos racistas y homófobos vertidos contra la selección de Francia durante la celebración de la victoria por 1-0 en la final de la Copa América sobre Colombia.

"Creo que el capitán de la selección (Lionel Messi) debe salir a pedir disculpas, lo mismo que el presidente de la AFA (Claudio Tapia). Es algo que nos deja malparados como país después de tanta gloria", declaró Garro en una entrevista con la emisora de radio Urbana Play.

El despacho de Garro, que se encuentra bajo la órbita del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli, reiteró que este suceso es una oportunidad para hacer énfasis en la disciplina en el país suramericano.

Horas después de sus declaraciones, el exintendente de La Plata (provincia de Buenos Aires) expresó en su cuenta de la red social X que sus palabras no iban contra Messi, capitán de la selección desde 2011.

"Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva", escribió en su publicación.

La controversia gira en torno a un directo en el perfil de Instagram del centrocampista del Chelsea Enzo Fernández, en el que se escucha una canción entonada por varios miembros del combinado nacional burlándose de los orígenes africanos de muchos de los futbolistas franceses, con el delantero Kylian Mbappé a la cabeza, al que también llamaron "puto" (palabra despectiva para "homosexual").

Ante la magnitud adquirida por el video, el exjugador de River Plate pidió disculpas por una actitud para la que "no hay absolutamente ninguna excusa".

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad", agregó.

El conjunto inglés, por su parte, anunció procedimientos disciplinarios contra el futbolista.

Asimismo, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentará una denuncia por "injurias de carácter racial y discriminatorio" tras quejarse ante la Federación Internacional del Fútbol (FIFA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el vídeo en el que los futbolistas argentinos se mofan de los franceses.

La rivalidad entre Francia y Argentina nació en el Mundial de Rusia 2018, cuando los europeos eliminaron a la Albiceleste por 4-3.

La final del Mundial de Catar, jugada el 18 de diciembre de 2022, entre Argentina y Francia, fue definida en penaltis a favor de los sudamericanos.