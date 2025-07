Banco Central afirma que el nivel de las Reservas Internacionales continúa creciendo

El nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que no sólo son importantes para el sistema financiero, sino para toda la economía nacional, continúa creciendo, afirmó este lunes el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

"Esperemos que el día de hoy (lunes), al final de la jornada, podamos nuevamente tener un resultado importante, pero en tendencia puedo decir que el nivel de las reservas continúa creciendo", indicó en conferencia de prensa.

El pasado mes, el BCB informó que a finales de 2024 se registraron $us 1.977 millones en Reservas Internacionales y al 30 de abril de este año se tiene $us 2.618 millones, lo cual "muestra un crecimiento muy importante en RIN, no visto en los últimos 16 meses".

"Las Reservas Internacionales menos mal que en este último periodo han ido subiendo; hemos presentado en el último reporte un incremento que muestra una señal que considero importante para el sistema financiero, para toda la economía en realidad", resaltó el Presidente del BCB.

Las Reservas Internacionales son activos líquidos externos que incluyen oro, derechos especiales de giro (DEG), activos en divisas (monedas, depósitos y valores), entre otros. Su función es garantizar pagos internacionales, atender la deuda y respaldar préstamos externos, representando la capacidad de pago de un país.