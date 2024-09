Villegas: “Tenemos gente joven importante, trabajé con ellos y no me fallaron”

“Contento con los jugadores… Abrimos bien la cancha, fuimos profundos, los distrajimos a los rivales. Me siento feliz, todos fueron importantes en su momento, estamos orgullosos de los jugadores, de los jóvenes, de los líderes que guían”, expresó Oscar Villegas, entrenador de la selección boliviana.

El director técnico reiteró que se sentía contento por el resultado que logró la Verde, además subrayó que el país necesitaba volver a vivir momentos inolvidables con el plantel nacional, en un partido que quedará grabado en la hinchada local.

“Todos los goles fueron muy importantes. Tenemos gente joven importante, trabajé con ellos y no me fallaron… Está claro que tienen condiciones y que pueden rendir, hoy me quedo tranquilo”, continuó el entrenador quien no ocultó la fe que tiene en la plantilla.

Villegas dijo que se siente ilusionado y que el debut con victoria le abre las puertas pensando en el futuro. Además, reiteró que seguirá trabajando con jugadores jóvenes, pues “hay un proyecto de 10 años”.

Agregó que hubo mucha crítica por la convocatoria para los partidos contra Venezuela y Chile. “Yo dije que confío en ellos y que sería así mientras hay gente que pueda responder”, indicó.