Valencia necesita 20 millones de euros para recuperar 75 campos de fútbol

La UEFA condenó firmemente los actos violentos ocurridos en Amsterdam la pasada madrugada por el enfrentamiento entre aficionados del Maccabi Tel Aviv y manifestantes contra la guerra en Gaza y... Ver más La UEFA condena firmemente los actos violentos en Amsterdam y estudia posibles acciones

El italiano Carlo Ancelotti, que vive sus momentos más complicados como entrenador del Real Madrid, aseguró que no se arrepiente de no haber aceptado la oferta para dirigir a la selección brasileña. Ver más Ancelotti sobre decisión de no aceptar oferta de Brasil: "No me arrepiento de nada"

El Gobierno francés aseguró este viernes que ha tomado todas las medidas para garantizar la seguridad del partido de fútbol Francia-Israel que se disputará el próximo jueves en el Estadio de Francia... Ver más Francia asegura que ha tomado todas las medidas para el partido contra Israel del jueves