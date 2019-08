Farías pide disculpas por los incidentes pasados y presenta proyecto para llevar a Bolivia al Mundial

El venezolano César Farías pidió disculpas por los incidentes que el pasado le costaron su cargo como seleccionador nacional y que hoy asumió nuevamente con la presentación del "Proyecto Bolivia" de cara al Mundial 2022.

"En algunas ocasiones defendiendo equipos a los que he pertenecido y a las personas con las que he trabajado se me ha pasado la mano y he actuado de forma inadecuada, cosa que lamento profundamente y me disculpo con el pueblo boliviano", manifestó durante la presentación.

Además, el técnico se comprometió a tener un comportamiento "digno y honorable para enaltecer la selección".

"Toda nuestra mirada está en Catar, en poder clasificar al Mundial", señaló.

El venezolano recibió el respaldo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, quien ya lo había contratado para el club The Strongest, cuando fue su presidente.

"Siempre lo he definido como el técnico ideal para la selección. Considero que nuestro fútbol, muy venido a menos, va a revalorizarse, vamos a tener la importancia internacional", anotó Salinas.

Farías, quien ya había dirigido interinamente al combinado verde en 2018, presentó una nómina de 50 jugadores para la selección absoluta y la sub 23.

La convocatoria de un solo legionario, Alejandro Chumacero del Puebla de México, la reaparición del capitán Juan Carlos Arce, y la ausencia del portero Carlos Lampe, son las principales novedades que presenta Farías para la selección absoluta.

Incorporó también a Carlos Saucedo, goleador de San José de Oruro, que su predecesor, Eduardo Villegas, había desestimado a pesar de su eficiencia.

Villegas fue alejado del combinado boliviano tras el fracaso de la Verde en la reciente Copa América en la que fue eliminada en la primera ronda y terminó última de su grupo, integrado por el campeón Brasil, el subcampeón Perú y Venezuela.

La sub 23 se enfrentará el 4 de septiembre con su similar de Argentina en Buenos Aires, mientras que la selección absoluta visitará el 10 de septiembre a Ecuador en Cuenca.

A su retorno de Argentina, ambos grupos se juntarán en la ciudad de Cochabamba pues el técnico venezolano pretende incorporar a la selección mayor a varios jugadores de la sub 23.