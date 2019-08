Farías asume el mando de la Verde condicionado por su comportamiento

Dicho y hecho, César Farías es el nuevo director técnico de la Selección boliviana de fútbol. La reunión del comité ejecutivo fue un mero trámite para confirmar al venezolano en el cargo, hasta la conclusión de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Eso sí, Farías tendrá que “portarse bien”, ya que su contrato incluye una cláusula de buen comportamiento.

Los dirigentes de la FBF comenzaron su reunión a las 11:00 y bastaron tres horas para decidir la contratación del exentrenador de la Vinotinto.

La última hora de la reunión se tocaron otros temas administrativos y pasada las 15:00 los directivos Robert Blanco, Antonio Decormis y Jaime Cornejo fueron los encargados de informar los pormenores de la reunión.

No salió a la rueda de prensa el presidente César Salinas, le pidieron a Blanco que tome la voz de mando ante los periodistas para demostrar que la decisión fue unánime.

“No fue una decisión fácil, somos un cuerpo colegiado y de aquí en adelante tenemos que dejar a un lado las diferencias y mostrar el bien común. Farías no era de mi agrado por su comportamiento, se analizó esa situación, aunque quiero aclarar que como técnico es un profesional muy capacitado”, aseguró Blanco.

Ante la consulta de las condiciones de su contrato, Blanco fue claro al señalar que existirá una disposición en la que se le recordará al DT que debe guardar compostura. “Esperemos no aplicar esas cláusulas”, agregó.

Presupuesto

El directivo Jaime Cornejo hizo mención al presupuesto que se destinará para el técnico y mencionó que fue una gran limitante a la hora de analizar a los cinco candidatos que estaban en la lista final.

“El presupuesto que manejamos fue muy limitante, pero seguimos manejando el medio millón de dólares que se tenía con el anterior entrenador”, comentó Cornejo.

Antonio Decormis sostuvo que, en el marco de la transparencia que tiene la gestión de Salinas, se dará a conocer en las siguientes horas el monto que ganará el venezolano, aunque dejó abierta la posibilidad de que el mismo se incremente “un poco más” del que se le daba a Eduardo Villegas, sin precisar aún la cifra. “En las siguientes horas lo conocerán”, comentó.

Finalmente se informó que Farías se encargará también de coordinar el trabajo de las divisiones inferiores, algo que también se encuentra estipulado en su contrato.

El dirigente Blanco apuntó que las divisiones menores tendrán su propio entrenador, pero que el entrenador Farías tendrá la supervisión total del trabajo.

“Personalmente pienso que debemos trabajar mucho en las inferiores, que son nuestro principal problema”, sostuvo el dirigente cruceño.

EL DT: “CREO EN EL FÚTBOL BOLIVIANO”

Seguro de sus palabras y de sus convicciones, César Farías se puso la vara alta ni bien puso el pie en suelo nacional. “Siempre he manifestado, que creo en el fútbol boliviano, creo en el jugador boliviano y creo en la oportunidad de clasificar a un mundial. El desafío siempre me ha gustado, entonces no veo porque no pensar en que se puede”, señaló el nuevo director técnico de la selección en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, de Santa Cruz, ayer.

Farías, que hizo escala en la capital cruceña antes de trasladarse a la ciudad de La Paz, manifestó que se enteró de la noticia antes de abordar el avión desde Buenos Aires. El venezolano no ahondó en detalles sobre los términos de su vinculación oficial al mando de la Verde.

Se conoció, a través de una fuente que merece fe, que su salario anual será de $us 850.000.