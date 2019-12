Wilstermann se da un festín ante Destroyers y permanece en la cima

Wilstermann apabulló ayer a Destroyers por 7-1 y se mantiene en la cima del torneo Clausura. El partido válido por la jornada 18 se jugó en el estadio Félix Capriles.

El Rojo tuvo dos periodos distintos, motivo por el que al final le bastaron 45 minutos para quedarse con la victoria y darse un festín ante un rival que si bien tuvo sus oportunidades no pudo concretarlas y cayó humillado.

Gilbert Álvarez terminó ovacionado por los cuatro goles que marcó, además de la presión que ejerció sobre la defensa visitante, que terminó cediendo ante los ataques del local.

En los primeros minutos del encuentro, Wilster avisó sobre lo que podía ser el partido y aunque no había acierto en la puntada final, mostró la intención de ir por los tres puntos en disputa.

El cuadro valluno tuvo cuatro ocasiones claras para abrir la cuenta, pero el delantero Álvarez no estuvo fino en la puntada final.

Las acciones llegaban por obra de Esteban Orfano, Cristian Chávez y Serginho que buscaron los espacios para ceder el balón a Álvarez.

Destroyers respondía tímidamente y apostó por los contragolpes. En una jugada estuvieron cerca de sorprender a Wilster, pero la defensa evitó la caída de pórtico.

Tal fue la insistencia del Rojo que en el 29’PT abrió marcador. Orfano metió un pase preciso para Álvarez, que dominó por el sector derecho, puso un remate cruzado y superó al portero de la visita (1-0).

El momento mostraba que el Rojo se iba con todo en busca de aumentar la cuenta y aunque fue punzante en el ataque, Destroyers sorprendió al local.

En el 40’PT, Widen Saucedo superó la marca de Juan Pablo Aponte, puso un pase retrasado para Matías Aguirre, quien mandó un remate elevado y superó a Arnaldo Giménez para el empate (1-1).

El Rojo había tenido varias ocasiones para marcar más goles, sin embargo, no lo consiguió y al final de la primera etapa dejó preocupación en su hinchada y en los mismos jugadores que no podían asimilar el resultado parcial. La igualdad no le servía a Wilstermann, pues comenzaba a ceder la cima del torneo Clausura.

Para el segundo tiempo, el técnico Cristian Díaz ordenó el ingreso de Moisés Villarroel y Leonel Justiniano, ambos jugadores resultaron el cambio que necesitaba Wilstermann para quedarse con los tres puntos.

En el 5’ST, Justiniano habilitó a Álvarez y este sacó un remate fuerte que fue desviado por el portero Elder Araúz, lo que provocó que el balón pegara en el travesaño.

En adelante el Rojo se complicó sólo por no estar fino en la puntada final, sin embargo, algunos cambios en el esquema del técnico Díaz, dieron resultado. Villarroel se fue por la banda derecha y Orfano quedó en el medio junto a Saucedo y Justiniano, lo que le brindó mayor libertad a este último para desequilibrar a la defensa cuchuqui.

Seis minutos más tarde comenzó el “baile” para el cuadro local.

Serginho dominó el balón, evadió a dos rivales, entregó un pase preciso para Álvarez que se abrió sólo ante la defensa y puso un remate certero para el 2-1.

El brasileño mostraba su mejor desempeño pero en el 21’ST fue reemplazado por Ricardo Pedriel. De acuerdo al primer diagnóstico, el jugador sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo y de momento se trata de una contractura muscular. Sin embargo, se tiene previsto que hoy se le hagan más estudios para descartar un posible desgarro.

Wilster mostraba más confianza en el campo de juego, pese a quedarse sin uno de sus referentes.

En el 25’ST, Chávez inició una jugada coordinada con Pedriel, pero hizo pegar el balón en un rival, por lo que el ariete se apresuró a enviar un pase para Villarroel que remató para el 3-1.

Chávez se inspiró y halló los espacios necesarios para habilitar a Álvarez. En una jugada rápida y aprovechando un choque fortuito de uno de sus rivales, metió un pase para Álavarez que avanzó, evadió al portero Araúz y puso el 4-1.

Un minuto más tarde, Pedriel le entregó el balón a Álvarez que sacó un potente derechazo que no pudo retener el portero rival (5-1).

El público wilstermanista se rindió a Gilbert y pese a las diferencias que tuvieron en anteriores ocasiones, ayer ovacionaron al delantero. “¡Olé, olé, olé, olé, Gilbert, Gilbert!” bajó desde la tribuna.

Había tiempo para más y en el 37’ST, Pedriel remató de zurda para el sexto tanto del Rojo.

Sobre el final del tiempo reglamentario, Chávez ingresó por el sector izquierdo remató y aunque encontró al portero Araúz, el rebote llegó a sus pies y aprovechó para un pase retrasado que quedó para Villarroel que convirtió el 7-1 final.

Wilster visita a Blooming, el jueves a las 20:30.

Con esta victoria Wilstermann suma 40 puntos y tiene 24 goles a favor en las 18 fechas disputadas del torneo Clausura.

“NOS QUEDAN OCHO FINALES”

Los jugadores de Wilstermann, tras el partido ante Destroyers, coincidieron que les quedan ocho finales para lograr su objetivo de alcanzar el título del torneo Clausura.

Luego del encuentro que ganaron por 7-1, los aviadores saben que no tienen mucho tiempo para recuperarse para poder jugar al mismo ritmo del cotejo de ayer y que les quedan ocho “finales”.

Serginho, Gilbert Álvarez y Arnaldo Giménez coincidieron en que enfrentarán partidos cruciales antes de llegar al objetivo final. Además recalcaron que están centrados en el trabajo que hacen.